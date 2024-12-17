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Усик: Я чувствую, что выиграю

Бокс
Обновлено

Украинский чемпион поделился ожиданиями от боя

Усик: Я чувствую, что выиграю

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) на официальной церемонии прибытия (Grand Arrivals) прокомментировал предстоящий реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Можешь объяснить свой фантастический наряд?

– Мне тоже нравится. Это мой дизайнер Гасанова из Украины. Мне тоже нравится. Спасибо, Эльвира.

– Большое шоу. Ты чувствуешь?

– Да, я чувствую. Очень чувствую. Привет, Рияд. Я рад быть здесь снова. Мистер Турки, спасибо большое. Увидимся 21 декабря, я готов. Я готов к бою.

– Несколько минут назад Тайсон сказал, что победит, нокаутирует тебя в 13-м раунде.

– Это только его разговоры. Мы увидим. Слушайте, мы увидим. На все воля Божья.

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– Мы закрываем 2024 год твоим главным боем. Что ты чувствуешь?

– Это действительно большой поединок. Я чувствую себя хорошо. Что я чувствую? Я чувствую, что выиграю, – сказал Усик.


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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 22:46
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 22:46
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