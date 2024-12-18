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Усик – Фьюри. Хорошо ли вы помните события первого боя между тяжеловесами? Квиз от UA-Футбол
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Фото: Getty Images
Приближается бой, которого ждет весь мир бокса! Матч-реванш, который решит судьбу чемпионских титулов и впишет новую страницу в историю супертяжелого веса. Александр Усик и Тайсон Фьюри снова сойдутся в ринге, чтобы окончательно (окончательно же?!) выяснить, кто же является настоящим королем этого дивизиона. Сможет ли украинец подтвердить свой статус победителя, или наоборот – "Цыганский король" возьмет реванш и вернет себе утраченные пояса?
Этот поединок – не просто бой, это битва титанов, противостояние двух разных стилей и характеров. Усик, с его техникой и скоростью, против Фьюри, с его габаритами и непредсказуемостью. Первый бой оставил много вопросов, а теперь мы получим на них окончательные ответы.
Напряжение достигает апогея, ставки невероятно высоки, ведь на кону – не только чемпионские титулы, но и место в истории бокса. Зафиксируйте в своих календарях эту дату: 21 декабря 2024 года. Именно в этот день на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится это грандиозное противостояние. Место, где уже творилась история, снова станет свидетелем эпической битвы.
Бой может проходить по разным сценариям и закончиться любым итогом. Например, досрочной победой по решению судей.
А пока вы решаете и думаете, как закончится суперфайт, мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первым боем между Усиком и Фьюри, пройдя наш квиз.
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