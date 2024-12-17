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Тайсон Фьюри: В субботу поднимут мою руку
Британец уверен, что сможет забрать пояса себе
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) прокомментировал предстоящий реванш с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).
– Это самое большое шоу в городе. Как тебе вернуться в Эр-Рияд?
– Это единственное шоу в городе, Цыганский Король здесь!
– Какие отличия на этот раз?
– Все примерно то же самое – самое большое событие в моей жизни. Так что по-прежнему от одного крупнейшего события к следующему. Жду с нетерпением, чтобы снова устроить шоу.
– Ты выглядишь очень подтянутым. Сколько сегодняшнего веса приходится на твою бороду?
– Да, много. Она дает мне силу, как Самсону.
– Что нового мы можем ожидать в 13-м раунде?
– Я его нокаутирую. Я дам Турки то, что обещал в мае – приготовленного кролика на кухне. Я сдержу обещание.
– Ты обещаешь это сегодня вечером?
– Да.
– Каков твой любимый момент на этой неделе?
– Мой любимый момент – когда в субботу вечером мне поднимут руку: "И новый", – сказал Фьюри.
"My favorite moment is getting my hand raised on Saturday night."— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024
Tyson Fury predicts a knockout versus Oleksandr Usyk ????#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/J2KBB6lxTC
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