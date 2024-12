Тайсон Фьюри: В субботу поднимут мою руку

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) прокомментировал предстоящий реванш с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

– Это самое большое шоу в городе. Как тебе вернуться в Эр-Рияд?

– Это единственное шоу в городе, Цыганский Король здесь!

– Какие отличия на этот раз?

– Все примерно то же самое – самое большое событие в моей жизни. Так что по-прежнему от одного крупнейшего события к следующему. Жду с нетерпением, чтобы снова устроить шоу.

– Ты выглядишь очень подтянутым. Сколько сегодняшнего веса приходится на твою бороду?

– Да, много. Она дает мне силу, как Самсону.

– Что нового мы можем ожидать в 13-м раунде?

– Я его нокаутирую. Я дам Турки то, что обещал в мае – приготовленного кролика на кухне. Я сдержу обещание.

– Ты обещаешь это сегодня вечером?

– Да.

– Каков твой любимый момент на этой неделе?

– Мой любимый момент – когда в субботу вечером мне поднимут руку: "И новый", – сказал Фьюри.

"My favorite moment is getting my hand raised on Saturday night."



