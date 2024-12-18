Всего три слова. Александр Усик выложил пост в инстаграме перед боем с Фьюри

До реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри остались считанные дни. Внимание к этому поединку приковано со всего мира, как и к самим спортсменам.

Украинец на своей странице в инстаграме выложил короткое сообщение, которое сигнализирует сосредоточенность боксера защитить свои титулы:"Сфокусирован. Сконцентрирован. Готов". Этот пост также прокомментировал "Шахтер", который прислал эмодзи поддержки Александру Усику.

Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится в субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону будет защита украинцем чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям IBO, WBA, WBO и WBC.