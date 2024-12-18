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Всего три слова. Александр Усик выложил пост в инстаграме перед боем с Фьюри

Бокс

Клуб УПЛ не остался в стороне относительно поддержки украинца

Всего три слова. Александр Усик выложил пост в инстаграме перед боем с Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри остались считанные дни. Внимание к этому поединку приковано со всего мира, как и к самим спортсменам.

Украинец на своей странице в инстаграме выложил короткое сообщение, которое сигнализирует сосредоточенность боксера защитить свои титулы:"Сфокусирован. Сконцентрирован. Готов". Этот пост также прокомментировал "Шахтер", который прислал эмодзи поддержки Александру Усику.

Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится в субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону будет защита украинцем чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям IBO, WBA, WBO и WBC.

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Александр Усик Бокс
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Источник:
Олександр Усик
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 15:18
Готов блъ... Тебя уже слили, Санёк. Только нокаут. А это вряд ли.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
18.12.2024 в 15:18
Готов блъ... Тебя уже слили, Санёк. Только нокаут. А это вряд ли.
Ответить
0
0

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