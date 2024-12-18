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Всего три слова. Александр Усик выложил пост в инстаграме перед боем с Фьюри
Клуб УПЛ не остался в стороне относительно поддержки украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри остались считанные дни. Внимание к этому поединку приковано со всего мира, как и к самим спортсменам.
Украинец на своей странице в инстаграме выложил короткое сообщение, которое сигнализирует сосредоточенность боксера защитить свои титулы:"Сфокусирован. Сконцентрирован. Готов". Этот пост также прокомментировал "Шахтер", который прислал эмодзи поддержки Александру Усику.
Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится в субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону будет защита украинцем чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям IBO, WBA, WBO и WBC.
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