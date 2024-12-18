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Искусственный интеллект будет судить бой Усик - Фьюри. Что известно об этой инициативе?

Бокс
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Как это повлияет на результаты?

Искусственный интеллект будет судить бой Усик - Фьюри. Что известно об этой инициативе?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) рассудит искусственный интеллект. Революционный эксперимент будет проведен во время одного из самых ожидаемых событий в истории бокса.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил о том, что в качестве одного из рефери будет задействована технология искусственного интеллекта, которая будет следить за поединком без предвзятости и человеческих ошибок, однако не будет влиять на официальные результаты.

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Напомним, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21-го декабря в ночь с субботы на воскресенье.

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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 15:16
Короче Усика ещё до боя нагло сливают. По очкам он не выиграет. Даю руку на отсечение, шо так и будет. Всё подстроено уже заранее. Победа нарику обеспечена. Короче нах этот постановочный реванш. Хотя Усик заработает кучу денег. А нам то шо до этого? Наркеша уже уверен, шо ему поднимут руку. Бокс блъ... Дерьмо блъ.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 15:16
Короче Усика ещё до боя нагло сливают. По очкам он не выиграет. Даю руку на отсечение, шо так и будет. Всё подстроено уже заранее. Победа нарику обеспечена. Короче нах этот постановочный реванш. Хотя Усик заработает кучу денег. А нам то шо до этого? Наркеша уже уверен, шо ему поднимут руку. Бокс блъ... Дерьмо блъ.
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