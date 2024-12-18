Искусственный интеллект будет судить бой Усик - Фьюри. Что известно об этой инициативе?

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) рассудит искусственный интеллект. Революционный эксперимент будет проведен во время одного из самых ожидаемых событий в истории бокса.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил о том, что в качестве одного из рефери будет задействована технология искусственного интеллекта, которая будет следить за поединком без предвзятости и человеческих ошибок, однако не будет влиять на официальные результаты.

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Напомним, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21-го декабря в ночь с субботы на воскресенье.