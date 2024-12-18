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Василий Ломаченко в ближайшее время может огласить о завершении карьеры
Украинец решил уйти на пенсию
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) завершил карьеру. Официального объявления боксер еще не сделал, однако известный журналист Майкл Бенсон пишет:
"Василий Ломаченко официально объявил о своем уходе на пенсию в возрасте 36 лет. Ломаченко был многократным чемпионом мира в 3 весовых категориях от полулегкого до легкого веса. Мы желаем ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался в будущем".
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‼️Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.— MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024
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