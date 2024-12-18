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Василий Ломаченко в ближайшее время может огласить о завершении карьеры

Бокс
Обновлено

Украинец решил уйти на пенсию

Василий Ломаченко в ближайшее время может огласить о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) завершил карьеру. Официального объявления боксер еще не сделал, однако известный журналист Майкл Бенсон пишет:

"Василий Ломаченко официально объявил о своем уходе на пенсию в возрасте 36 лет. Ломаченко был многократным чемпионом мира в 3 весовых категориях от полулегкого до легкого веса. Мы желаем ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался в будущем".

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Василий Ломаченко
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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
18.12.2024 в 18:18
В попы пойдёт? в РПЦ будет проповедовать?
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
18.12.2024 в 18:18
В попы пойдёт? в РПЦ будет проповедовать?
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0
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Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:09
Ха-ха, слушне питання. Крещеб пішов у монастир і не відсвічував
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