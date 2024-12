Василий Ломаченко в ближайшее время может огласить о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) завершил карьеру. Официального объявления боксер еще не сделал, однако известный журналист Майкл Бенсон пишет:

"Василий Ломаченко официально объявил о своем уходе на пенсию в возрасте 36 лет. Ломаченко был многократным чемпионом мира в 3 весовых категориях от полулегкого до легкого веса. Мы желаем ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался в будущем".

‼️Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.