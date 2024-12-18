Netflix снимет документальный сериал про Майка Тайсона

Американская стриминговая платформа Netflix займётся съёмками документального сериала о бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу в тяжёлом весе, легендарном американце Майке Тайсоне. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"От его стремительного взлёта до статуса "Самого плохого человека в самолёте" и его личных проблем, включая период тюремного заключения, широко освещавшиеся в прессе проблемы (финансы, злоупотребление наркотиками, скандалы на ринге), и в конечном итоге искупление, этот сериал исследует человека, скрывающегося за перчатками", — сказано в официальном пресс-релизе Netflix.

Сам Майк Тайсон, также прокомментировал эту информацию.

"Возможность поделиться своей историей через призму моего роста и зрелости в многосерийном документальном фильме на Netflix станет сложным путешествием, но очень приятным. Большинство людей слишком боятся смотреть на свою жизнь объективно, желая изобразить себя героями своей собственной истории. Но если мы действительно объективны, мы знаем, что никогда не сможем стать героями своей собственной истории. Мы должны быть способны взглянуть в лицо человеку в зеркале, принимая хорошее и плохое, чтобы дать полный отчёт о нашем вкладе в эту жизнь. Netflix — идеальная платформа для того, чтобы рассказать мою историю, из-за их глобального охвата", — приводит слова Тайсона пресс-служба Netflix.