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Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Усика и Фьюри
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Фото: Getty Images
Легендарный 93-летний промоутер, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию вместе со своей женой Лави, где посетит реванш действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, у которого он является сопромоутером.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри, который возглавит большой боксёрский вечер, состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Первый бой, который состоялся в мае 2024 года, завершился победой Усика раздельным решением судей.
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