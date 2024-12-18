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Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Усика и Фьюри

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Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Усика и Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный 93-летний промоутер, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию вместе со своей женой Лави, где посетит реванш действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, у которого он является сопромоутером.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри, который возглавит большой боксёрский вечер, состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый бой, который состоялся в мае 2024 года, завершился победой Усика раздельным решением судей.

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