Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Усика и Фьюри

Легендарный 93-летний промоутер, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию вместе со своей женой Лави, где посетит реванш действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, у которого он является сопромоутером.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри, который возглавит большой боксёрский вечер, состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый бой, который состоялся в мае 2024 года, завершился победой Усика раздельным решением судей.