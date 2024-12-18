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Фьюри: В день, когда перестану тренироваться, я лягу в могилу
Британец рассказал, что не может без тренировок
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём отношении к боксу перед реваншем с украинцем Александром Усиком.
"Я не могу представить жизнь, где я бы не шёл в зал. Забудьте о выступлениях под софитами и деньгах. Я говорю о любви к тому, чтобы прийти в зал побить мешок, побить лапы. Я прошу незнакомых людей подержать мне лапы. Мне нравится это.
У меня было три года без тренировок, и это были три худших года в моей жизни. В день, когда перестану тренироваться, я лягу в могилу", — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.
Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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