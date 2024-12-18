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Эдди Хирн: Усик говорит очень дерзко, поэтому ставлю на Тайсона Фьюри

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Промоутер сделал прогноз на бой

Эдди Хирн: Усик говорит очень дерзко, поэтому ставлю на Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на реванш чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Я думаю, люди забыли, насколько близким был тот бой. Трудно было не поставить на Александра Усика, но я отдал предпочтение Александру Усику в максимум два раунда. Это было странно для такого счета.

Я ожидаю еще одного очень близкого боя в субботу. Я выбираю Тайсона Фьюри по многим причинам.

Я направляю свою внутреннюю карму на него, потому что, очевидно, что может произойти в случае его победы, а также потому, что мы с ним британцы.

У меня есть хитрое предчувствие. Я видел материал вчера, и мне показалось, что он Тайсон выглядел очень расслабленным. На этот раз Усик говорит очень дерзко, совсем по-другому. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я ставлю на Тайсона Фьюри. Я ставлю на победу Тайсона Фьюри по очкам", — сказал Хирн.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Matchroom Boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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