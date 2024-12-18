Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Усик говорит очень дерзко, поэтому ставлю на Тайсона Фьюри
Промоутер сделал прогноз на бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на реванш чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"Я думаю, люди забыли, насколько близким был тот бой. Трудно было не поставить на Александра Усика, но я отдал предпочтение Александру Усику в максимум два раунда. Это было странно для такого счета.
Я ожидаю еще одного очень близкого боя в субботу. Я выбираю Тайсона Фьюри по многим причинам.
Я направляю свою внутреннюю карму на него, потому что, очевидно, что может произойти в случае его победы, а также потому, что мы с ним британцы.
У меня есть хитрое предчувствие. Я видел материал вчера, и мне показалось, что он Тайсон выглядел очень расслабленным. На этот раз Усик говорит очень дерзко, совсем по-другому. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я ставлю на Тайсона Фьюри. Я ставлю на победу Тайсона Фьюри по очкам", — сказал Хирн.
Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет