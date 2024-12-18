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Стал известен рефери боя Усик - Фьюри
Повлияет ли судья на результат реванша?
Megogo
Пуэрториканский рефери Роберто Рамирес-младший будет судить реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в субботу вечером в Саудовской Аравии.
Тремя судьями-рефери будут Херардо Мартинес, также из Пуэрто-Рико, Пэт Морли из Чикаго и Фернандо Барбоза из Майами.
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Рамирес не вызвал много споров, но был раскритикован Шантель Кэмерон и ее тогдашним тренером Джейми Муром после поражения от Кэти Тейлор в матче-реванше. Рамирес впервые будет судить поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе, хотя он имеет опыт проведения чемпионских боев в более низких весовых категориях.
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