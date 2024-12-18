Тайсон Фьюри: Готовлю Усику очень много боли

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри пообщался с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

Какие сюрпризы вы готовите на субботу?

Много боли. Очень много боли.

В прошлый раз вы были выбриты, а теперь с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?

Будет много боли.

Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?

Боль. Нереальная боль.

Больше никакого трештока от вас?

Большой урон.