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Тайсон Фьюри: Готовлю Усику очень много боли
Британец был краток
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри пообщался с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.
Какие сюрпризы вы готовите на субботу?
Много боли. Очень много боли.
В прошлый раз вы были выбриты, а теперь с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?
Будет много боли.
Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?
Боль. Нереальная боль.
Больше никакого трештока от вас?
Большой урон.
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