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Тайсон Фьюри: Готовлю Усику очень много боли

Бокс

Британец был краток

Тайсон Фьюри: Готовлю Усику очень много боли

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри пообщался с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

Какие сюрпризы вы готовите на субботу?

Много боли. Очень много боли.

В прошлый раз вы были выбриты, а теперь с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?

Будет много боли.

Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?

Боль. Нереальная боль.

Больше никакого трештока от вас?

Большой урон.

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