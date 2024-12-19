Усик-Фьюри: Стало известно, будет ли в углу Тайсона его отец

Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Шугар Хилл Стюард рассказал, кто будет присутствовать в углу его подопечного во время поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Тайсон готов к бою, как и я. Он довольно часто вел себя нелепо и дурачился, но это другая его сторона. Сейчас Фьюри готов на 100 процентов.

Кто будет в углу во время боя? Только я, Энди Ли и катмен. Вот и все" – сказал специалист.

Напомним, что во время первого поединка Усик-Фьюри в углу британца находился его отец. Многие болельщики обвинили именно его в проигрыше Тайсона из-за нелепых советов на протяжении боя.