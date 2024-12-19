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Усик-Фьюри: Стало известно, будет ли в углу Тайсона его отец
Интересное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Шугар Хилл Стюард рассказал, кто будет присутствовать в углу его подопечного во время поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Тайсон готов к бою, как и я. Он довольно часто вел себя нелепо и дурачился, но это другая его сторона. Сейчас Фьюри готов на 100 процентов.
Кто будет в углу во время боя? Только я, Энди Ли и катмен. Вот и все" – сказал специалист.
Напомним, что во время первого поединка Усик-Фьюри в углу британца находился его отец. Многие болельщики обвинили именно его в проигрыше Тайсона из-за нелепых советов на протяжении боя.
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