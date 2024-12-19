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Не Усиком единым. Хорошо ли вы помните историю украинских чемпионов-тяжеловесов? Квиз от UA-Футбол
Громкому бою посвящается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Совсем недавно поклонники бокса и украинского спорта в целом имели возможность болеть и гордиться выступлениями славных украинских чемпионов-тяжеловесов Виталия и Владимира Кличко. Украинские богатыри на протяжении долгого отрезка доминировали в супертяжелом весе, держа в своих руках самые престижные чемпионские пояса.
Однако Кличко, как и остальные спортсмены (да и люди в целом), не смогли побороть время – оно взяло свое, взрастив новых чемпионов. Виталий и Владимир Кличко сошли с авансцены, но на нее вышел другой украинский супертяжеловес – Александр Усик. Своим непревзойденным перформансом Александр продолжает славные традиции украинского бокса. На очереди – матч-реванш с Тайсоном Фьюри.
Вторая серия супер-противостояния (первая состоялась в мае 2024-го) состоится в ночь с субботы на воскресенье в Саудовской Аравии. Такое впечатление, что в ожидании этого боя замер весь не только боксерский, а вообще спортивный мир. Большой мегафайт станет ярким окончанием 2024-го года.
Кто победит? Упорный и азартный Александр Усик или дерзкий и уверенный в себе Тайсон Фьюри? Узнаем, кто напишет новую страницу в книге истории мирового бокса, но перед тем вспомним историю прошлых дней. Сегодня мы вам предлагаем проверить свои знания и пройти квиз, связанный с украинскими чемпионами-тяжеловесами. Кто и как поднимался на вершину? Сколько времени там держались/держатся украинские боксеры? Где, наконец, расположены места боксерской славы украинцев? Все эти (и не только) вопросы – в викторине.
А для тех, кто любит не только проверять свои знания, но и желает конвертировать эти знания в материальный профит, лицензионный букмекер GGBET предлагает различные сценарии завершения боя. Например, досрочный нокаут в исполнении Александра Усика. Почему бы и нет?
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