Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
Ждать придется долго
фото из соцсетей
Уже в эти выходные фанатов бокса ожидает по-настоящему историческое противостояние. Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) попытается взять реванш за поражение у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
Бой состоится в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд в ночь с 21 на 22 декабря.
Стало известно, в какое время болельщикам следует включать свои телевизоры, чтобы просмотреть главное событие вечера бокса. Так, по плану организаторов сначала Фьюри (как претендент), а затем Усик (как чемпион) выйдут на ринг не раньше 00:30 по Киеву. По местному времени это будет 01:30 ночи, а по британскому – 22:30 вечера.
Популярное сейчас
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- Раньери: У Довбика тысяча маленьких проблем, эти голы важны для него
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Усик-Фьюри: Прогноз букмекеров, в кого верят специалисты в одном из главных поединков в истории супертяжелого веса
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет