Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг

Уже в эти выходные фанатов бокса ожидает по-настоящему историческое противостояние. Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) попытается взять реванш за поражение у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

Бой состоится в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд в ночь с 21 на 22 декабря.

Где смотреть бой Усик-Фьюри

Стало известно, в какое время болельщикам следует включать свои телевизоры, чтобы просмотреть главное событие вечера бокса. Так, по плану организаторов сначала Фьюри (как претендент), а затем Усик (как чемпион) выйдут на ринг не раньше 00:30 по Киеву . По местному времени это будет 01:30 ночи, а по британскому – 22:30 вечера.