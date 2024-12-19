Холифилд рассказал, может ли Усик нокаутировать Фьюри

Легендарный супертяж Эвандер Холифилд рассказал, сможет ли по его мнению чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) нокаутировать британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в поединке-реванше 21 декабря.

"Я думаю, что Усик может нокаутировать Фьюри, если будет наносить последовательные удары. Тайсон имеет рост, размах рук и он хороший боец. Его трудно достать. Но здесь все дело в таймнге, комбинациях и в выбрасывании ударов в нужный момент.

По какой-то причине рефери не остановил первый поединок в девятом раунде. Я сейчас не хочу вызвать споры по этому поводу, потому что сам боксер" – сказал Эвандер.