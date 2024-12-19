Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холифилд рассказал, может ли Усик нокаутировать Фьюри
Правильные слова
Фото: Getty Images
Легендарный супертяж Эвандер Холифилд рассказал, сможет ли по его мнению чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) нокаутировать британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в поединке-реванше 21 декабря.
"Я думаю, что Усик может нокаутировать Фьюри, если будет наносить последовательные удары. Тайсон имеет рост, размах рук и он хороший боец. Его трудно достать. Но здесь все дело в таймнге, комбинациях и в выбрасывании ударов в нужный момент.
По какой-то причине рефери не остановил первый поединок в девятом раунде. Я сейчас не хочу вызвать споры по этому поводу, потому что сам боксер" – сказал Эвандер.
Популярное сейчас
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца