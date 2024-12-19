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Победитель реванша Усик-Фьюри получит памятный пояс от WBC
Историческая годовщина
Фото: Getty Images
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что победитель реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) получит памятный пояс от организации.
"Встречайте пояс Гром в джунглях, легендарный чемпионский пояс WBC в тяжелом весе, посвященный 50-летию боя между Мохамедом Али и Джорджем Форманом.
Разработан и создан в самом сердце Африки. Этот уникальный специальный трофей будет вручен победителю Усик-Фьюри в эту субботу в Эр-Рияде. Не могу пропустить" – говорится в сообщении.
Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024
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