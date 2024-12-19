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Победитель реванша Усик-Фьюри получит памятный пояс от WBC

Бокс
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Историческая годовщина

Победитель реванша Усик-Фьюри получит памятный пояс от WBC

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что победитель реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) получит памятный пояс от организации.

"Встречайте пояс Гром в джунглях, легендарный чемпионский пояс WBC в тяжелом весе, посвященный 50-летию боя между Мохамедом Али и Джорджем Форманом.

Разработан и создан в самом сердце Африки. Этот уникальный специальный трофей будет вручен победителю Усик-Фьюри в эту субботу в Эр-Рияде. Не могу пропустить" – говорится в сообщении.

Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг

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