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Усик рассказал, как закончится его реванш против Фьюри
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как по его мнению завершится поединок-реванш против британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Прежде всего, Фьюри – сложный соперник, отличный боксер, отец, мужчина. Я очень уважаю Тайсона Фьюри. Лучший ли он боец, с которым я встречался? Думаю, что да. Тайсон – большой, у него хорошие навыки, он как змея.
Как закончится наш реванш? Закончится победой "Кролика". Как? Красиво" – сказал Усик.
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