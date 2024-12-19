Усик рассказал, как закончится его реванш против Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как по его мнению завершится поединок-реванш против британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Прежде всего, Фьюри – сложный соперник, отличный боксер, отец, мужчина. Я очень уважаю Тайсона Фьюри. Лучший ли он боец, с которым я встречался? Думаю, что да. Тайсон – большой, у него хорошие навыки, он как змея.

Как закончится наш реванш? Закончится победой "Кролика". Как? Красиво" – сказал Усик.