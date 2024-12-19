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Усик рассказал, как закончится его реванш против Фьюри

Бокс
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Усик рассказал, как закончится его реванш против Фьюри

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как по его мнению завершится поединок-реванш против британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Прежде всего, Фьюри – сложный соперник, отличный боксер, отец, мужчина. Я очень уважаю Тайсона Фьюри. Лучший ли он боец, с которым я встречался? Думаю, что да. Тайсон – большой, у него хорошие навыки, он как змея.

Как закончится наш реванш? Закончится победой "Кролика". Как? Красиво" – сказал Усик.

Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг

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Источник:
DAZN
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 13:20
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 13:20
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Bаrcelinius
19.12.2024 в 13:10
Не то ты говоришь Санёк, не то.
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 13:19
Що ж тобі не так, пархатий, обрізаний українофоб ???
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