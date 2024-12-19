Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Я плакал в подушку, возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой
Чемпионский характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) признался, что иногда думает о том, чтобы покончить с боксом. Его слова цитирует DAZN:
"Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. Возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой, я плакал в подушку: "Как мне тяжело". А потом вставал, смотрел на себя в зеркало и говорил: "Соберись, тряпка. Если ты сейчас сдашься, ты никогда не достигнешь той цели, которую себе ставишь. Продолжай идти".
Я постоянно думаю о новых вызовах, постоянно хочу изучить что-нибудь новое. И при этом хочу поблагодарить Господа Бога за то, что дает мне эти возможности. Все, что легко, очень быстро теряется. А все, где тяжело, – это большое" – сказал Усик.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели