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Усик: Я плакал в подушку, возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой

Бокс
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Чемпионский характер

Усик: Я плакал в подушку, возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) признался, что иногда думает о том, чтобы покончить с боксом. Его слова цитирует DAZN:

"Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. Возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой, я плакал в подушку: "Как мне тяжело". А потом вставал, смотрел на себя в зеркало и говорил: "Соберись, тряпка. Если ты сейчас сдашься, ты никогда не достигнешь той цели, которую себе ставишь. Продолжай идти".

Я постоянно думаю о новых вызовах, постоянно хочу изучить что-нибудь новое. И при этом хочу поблагодарить Господа Бога за то, что дает мне эти возможности. Все, что легко, очень быстро теряется. А все, где тяжело, – это большое" – сказал Усик.

Напомним, что ранее стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг.

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