Усик: Я плакал в подушку, возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) признался, что иногда думает о том, чтобы покончить с боксом. Его слова цитирует DAZN:

"Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. Возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой, я плакал в подушку: "Как мне тяжело". А потом вставал, смотрел на себя в зеркало и говорил: "Соберись, тряпка. Если ты сейчас сдашься, ты никогда не достигнешь той цели, которую себе ставишь. Продолжай идти".

Я постоянно думаю о новых вызовах, постоянно хочу изучить что-нибудь новое. И при этом хочу поблагодарить Господа Бога за то, что дает мне эти возможности. Все, что легко, очень быстро теряется. А все, где тяжело, – это большое" – сказал Усик.