Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Фьюри оценил форму своего подопечного перед реваншем против Усика
Тайсон очень сосредоточен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен оценил форму и состояние своего подопечного перед поединком против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Как вы знаете, он даже не разговаривал со своей женой несколько месяцев, пока был в тренировочном лагере. Он сократил количество находившихся рядом людей. Я почти не разговаривал с ним, Тайсон просто не отвечал на звонки. Его телефон выключен.
Он был сосредоточен на предстоящем поединке. И вчера, увидев его на этой красной дорожке, я просто подумал: "Он в отличной форме и психологически в правильном месте" – сказал Уоррен.
Напомним, ранее Усик
Популярное сейчас
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет