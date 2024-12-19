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Промоутер Фьюри оценил форму своего подопечного перед реваншем против Усика

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Тайсон очень сосредоточен

Промоутер Фьюри оценил форму своего подопечного перед реваншем против Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен оценил форму и состояние своего подопечного перед поединком против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Как вы знаете, он даже не разговаривал со своей женой несколько месяцев, пока был в тренировочном лагере. Он сократил количество находившихся рядом людей. Я почти не разговаривал с ним, Тайсон просто не отвечал на звонки. Его телефон выключен.

Он был сосредоточен на предстоящем поединке. И вчера, увидев его на этой красной дорожке, я просто подумал: "Он в отличной форме и психологически в правильном месте" – сказал Уоррен.

Напомним, ранее Усик рассказал, как закончится его реванш против Фьюри.

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Источник:
BoxingNews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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