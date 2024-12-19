Кличко: Я повторяю еще раз, деньги – это не мотивация

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко рассказал, мотивирует ли его финансовая составляющая в решении о возможном возвращении в профи-спорт. Слова чемпиона мира цитирует Бомбардир:

– Была информация, что DAZN предлагал вам контракт на 70-80 млн за возврат на 3 боя. За DAZN стоит человек, у которого украинские корни – Леонард Блаватник. Правда ли это? Общались ли вы на эту тему?

– Вы сейчас выразили деньги, эти миллионы. О бое Майка Тайсона с Джейком Полом говорили также о деньгах. Ну, да, свободный мир – это капитализм, не социализм. Но ведь это не моя мотивация. Деньги – это не моя мотивация.

Я еще раз повторяю: это не мотивация. Это продукт какого-либо действия. Куда этот продукт позже будет направлен, на что будет направлен и что будет сделано – это уже на втором плане.

Мною управляют не финансы. Это моя отдельная вещь, и я об этом не беспокоюсь. Могу позволить себе не беспокоиться. Это не гордость, не нарциссизм, а это большое эго, которое помогает мне двигаться в моей жизни, потому что у меня есть амбиции, есть желание, есть энергия.

Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Но пока я живу, это одна из составляющих моего характера, моей жизни. Потому будет время, будет возможность, будет мир, будет выносливость, будет желание – все будет. Все будет Украина – сказал Кличко.