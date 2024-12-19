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Тайсон Фьюри: Мне всего 36 лет, и у меня не такой и большой пробег
Британец высказался о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении боксёрской карьеры перед реваншем с украинцем Александром Усиком.
"Мне всего 36 лет, и у меня не такой и большой пробег. Я особенной породы, 36 лет – ничто для меня, я молодой парень в этом возрасте. Я в боксе уже давно, 17 лет, и у меня большой опыт. Тренируйтесь умнее, а не усерднее, и приспосабливайтесь. Последние шесть лет у меня была наивысшая мотивация", — сказал Фьюри в интервью Крису Мэннинксу.
Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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