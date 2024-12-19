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Не моргайте. Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

Бокс

Посмотрим, как подготовили британца

Не моргайте. Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказал мнение, что поединок его клиента с украинцем Александром Усиком не пройдёт всю дистанцию.

Напомним, что противостояние состоится в ночь с 21 на 22 декабря.

"Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Не моргайте", — сказал Уоррен на пресс-конференции.

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Напомним, что в первом поединке победу одержал Усик раздельным решением судей.

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