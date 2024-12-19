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Не моргайте. Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком
Посмотрим, как подготовили британца
Фото: Getty Images
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказал мнение, что поединок его клиента с украинцем Александром Усиком не пройдёт всю дистанцию.
Напомним, что противостояние состоится в ночь с 21 на 22 декабря.
"Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Не моргайте", — сказал Уоррен на пресс-конференции.
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Напомним, что в первом поединке победу одержал Усик раздельным решением судей.
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