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ВИДЕО. Битва взглядов Усика и Фьюри продлилась около 10 минут
Историческое событие
Megogo
Состоялась традиционная битва взглядов между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) после финальной пресс-конференции.
Она продлилась около 10 минут. Глава WBC Маурисио Сулейман пытался отвести боксеров, но они были непоколебимы.
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Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
A Mexican standoff of a face off ????— Queensberry Promotions (@Queensberry) December 19, 2024
That was very, very ???????????????????????????? from @Tyson_Fury and @usykaa ????#UsykFury2 | Dec 21 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/u7tDtV9Hfe
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