ВИДЕО. Битва взглядов Усика и Фьюри продлилась около 10 минут

Состоялась традиционная битва взглядов между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) после финальной пресс-конференции.

Она продлилась около 10 минут. Глава WBC Маурисио Сулейман пытался отвести боксеров, но они были непоколебимы.

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Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.