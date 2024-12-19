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ВИДЕО. Битва взглядов Усика и Фьюри продлилась около 10 минут

Бокс
Обновлено

Историческое событие

ВИДЕО. Битва взглядов Усика и Фьюри продлилась около 10 минут

Megogo

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась традиционная битва взглядов между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) после финальной пресс-конференции.

Она продлилась около 10 минут. Глава WBC Маурисио Сулейман пытался отвести боксеров, но они были непоколебимы.

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Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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Комментарии
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Bаrcelinius
19.12.2024 в 21:00
Двое друг друга взглядом буравили. Ты будешь бит, цыган кричал. Нет, спокойно ему казак отвечал. А чурки всё шаманили и шаманили...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
19.12.2024 в 21:00
Двое друг друга взглядом буравили. Ты будешь бит, цыган кричал. Нет, спокойно ему казак отвечал. А чурки всё шаманили и шаманили...
Ответить
0
0

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