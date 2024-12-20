Александр Усик: хорошо ли вы помните путь украинского чемпиона от любителей до хевивейта? Квиз от UA-Футбол

Боксерский мир замер в ожидании грандиозного боя-реванша! Александр Усик и Тайсон Фьюри снова сойдутся в ринге в долгожданном поединке, чтобы окончательно выяснить, кто является настоящим королем супертяжелого веса. Дата встречи – 21 декабря 2024 года, а ареной для этого эпического противостояния станет блестящая "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Первый бой, который заставил мир затаить дыхание, подарил драму, технику и неистовый характер. Усик продемонстрировал невероятную выносливость и хладнокровие, а Фьюри – свой фирменный стиль и непредсказуемость.

Для Фьюри этот бой – шанс на реванш и возможность доказать, что поражение не стало для него крахом, а лишь временным испытанием. Усик же настроен поставить точку в этой истории и окончательно закрепить свое доминирование в королевском дивизионе.

Карьера Александра – это история о невероятной настойчивости, таланте и несокрушимом духе, которые превратили его в одну из самых ярких звезд мирового бокса. Поэтому он может победить своего соперника по любому сценарию. Например, досрочно по решению судей.

Досрочное решение судей - сценарий для тех, кто верит в точность и уверенность Усика. GGBET предлагает коэффициент 2.81 на этот вариант. Держи линию бокса боя Усик - Фьюри и следи за мастерством чемпиона вместе с GGBET

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