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Александр Усик: хорошо ли вы помните путь украинского чемпиона от любителей до хевивейта? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов? Результаты пишите в комментариях
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксерский мир замер в ожидании грандиозного боя-реванша! Александр Усик и Тайсон Фьюри снова сойдутся в ринге в долгожданном поединке, чтобы окончательно выяснить, кто является настоящим королем супертяжелого веса. Дата встречи – 21 декабря 2024 года, а ареной для этого эпического противостояния станет блестящая "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Первый бой, который заставил мир затаить дыхание, подарил драму, технику и неистовый характер. Усик продемонстрировал невероятную выносливость и хладнокровие, а Фьюри – свой фирменный стиль и непредсказуемость.
Для Фьюри этот бой – шанс на реванш и возможность доказать, что поражение не стало для него крахом, а лишь временным испытанием. Усик же настроен поставить точку в этой истории и окончательно закрепить свое доминирование в королевском дивизионе.
Карьера Александра – это история о невероятной настойчивости, таланте и несокрушимом духе, которые превратили его в одну из самых ярких звезд мирового бокса. Поэтому он может победить своего соперника по любому сценарию. Например, досрочно по решению судей.
Но перед тем, как увидеть эту невероятную развязку и стать свидетелем поистине исторического события, предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями Усика на любительском и профессиональном уровнях. В этом нам поможет викторина от UA-Футбол. Знания - это сила.
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