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На стороне Усика удача. Дюбуа назвал победителя боя Усик - Фьюри

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Британец сделал прогноз на реванш

На стороне Усика удача. Дюбуа назвал победителя боя Усик - Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу одержал Усик.

"Что-то в моём сердце подсказывает мне, что Усик снова возьмёт верх. Как британец я бы хотел, чтобы победил Тайсон, учитывая всё то, что он сделал в этой игре. Нельзя не уважать это. Но что-то мне подсказывает, что Усик снова одержит победу. На стороне Усика удача. У него есть все необходимые навыки", — приводит слова Дюбуа The Guardian.

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