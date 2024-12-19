Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На стороне Усика удача. Дюбуа назвал победителя боя Усик - Фьюри
Британец сделал прогноз на реванш
Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.
Спортсмены сразятся в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу одержал Усик.
"Что-то в моём сердце подсказывает мне, что Усик снова возьмёт верх. Как британец я бы хотел, чтобы победил Тайсон, учитывая всё то, что он сделал в этой игре. Нельзя не уважать это. Но что-то мне подсказывает, что Усик снова одержит победу. На стороне Усика удача. У него есть все необходимые навыки", — приводит слова Дюбуа The Guardian.
Популярное сейчас
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца