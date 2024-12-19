Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного
Боксеры провели пресс-конференцию
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) ответил британцу Тайсону Фьюри в концовке пресс-конференции. Когда Фьюри предложили сказать что-либо напоследок оппоненту, тот заявил следующее: "Подождём и всё увидим в субботу ночью".
"Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу", — ответил Усик.
Напомним, Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик рассказал, когда последний раз в жизни был пьян
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000