  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного

Бокс

Боксеры провели пресс-конференцию

Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) ответил британцу Тайсону Фьюри в концовке пресс-конференции. Когда Фьюри предложили сказать что-либо напоследок оппоненту, тот заявил следующее: "Подождём и всё увидим в субботу ночью".

"Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу", — ответил Усик.

Напомним, Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
На стороне Усика удача. Дюбуа назвал победителя боя Усик - Фьюри
yellow-arrow
ВИДЕО. Битва взглядов Усика и Фьюри продлилась около 10 минут
yellow-arrow
Не моргайте. Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости