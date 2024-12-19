Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного

Чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) ответил британцу Тайсону Фьюри в концовке пресс-конференции. Когда Фьюри предложили сказать что-либо напоследок оппоненту, тот заявил следующее: "Подождём и всё увидим в субботу ночью".

"Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу", — ответил Усик.

Напомним, Усик и Фьюри сразятся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).