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Леннокс Льюис: Реванш Усика и Фьюри будет невероятным

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Леннокс Льюис: Реванш Усика и Фьюри будет невероятным

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Экс-чемпион мира Леннокс Льюис рассказал, что думает о предстоящем реванше бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Это будет невероятный бой. Первый поединок был отличным, а второй будет лучше", — сказал Льюис.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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