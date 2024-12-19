Леннокс Льюис: Реванш Усика и Фьюри будет невероятным

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис рассказал, что думает о предстоящем реванше бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Это будет невероятный бой. Первый поединок был отличным, а второй будет лучше", — сказал Льюис.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.