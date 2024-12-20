  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Можем увидеть реванш. Дюбуа готов провести бой с Усиком и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Можем увидеть реванш. Дюбуа готов провести бой с Усиком и Фьюри

Бокс

Боксер уверен, что готов к этому поединку

Можем увидеть реванш. Дюбуа готов провести бой с Усиком и Фьюри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) готов провести реванш с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) или британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1, 24 KO).

"Я здесь, в Саудовской Аравии, и хочу встретиться с победителем. Я хочу победителя, я хочу сразиться за титул абсолютного чемпиона.

Это моя цель сейчас, это моя цель. На 100 процентов. Сейчас мое время, я прошел через взлеты и падения, но теперь я новый человек.

Я человек будущего и готов бороться за звание абсолюта, победить и войти в историю бокса", – сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря.

По теме
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Реванш Усика и Фьюри будет невероятным
yellow-arrow
Усик - Тайсону: Не бойся, я не оставлю тебя одного
yellow-arrow
На стороне Усика удача. Дюбуа назвал победителя боя Усик - Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Talksport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости