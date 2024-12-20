Можем увидеть реванш. Дюбуа готов провести бой с Усиком и Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) готов провести реванш с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) или британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1, 24 KO).

"Я здесь, в Саудовской Аравии, и хочу встретиться с победителем. Я хочу победителя, я хочу сразиться за титул абсолютного чемпиона.

Это моя цель сейчас, это моя цель. На 100 процентов. Сейчас мое время, я прошел через взлеты и падения, но теперь я новый человек.

Я человек будущего и готов бороться за звание абсолюта, победить и войти в историю бокса", – сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря.