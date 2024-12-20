Фьюри: Я здесь, чтобы разбить ему лицо и устроить шоу

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) дал краткий комментарий после пресс-конференции к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Все, разговоры окончены. Я здесь, чтобы разбить ему лицо и устроить шоу. Ничего особенного не произошло, как всегда, много дерьма. Ничего не имеет значения, пока мы не окажемся на ринге" – сказал Тайсон.