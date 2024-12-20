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Фьюри: Я здесь, чтобы разбить ему лицо и устроить шоу

Бокс

Очень амбициозные планы

Фьюри: Я здесь, чтобы разбить ему лицо и устроить шоу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) дал краткий комментарий после пресс-конференции к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Все, разговоры окончены. Я здесь, чтобы разбить ему лицо и устроить шоу. Ничего особенного не произошло, как всегда, много дерьма. Ничего не имеет значения, пока мы не окажемся на ринге" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Усик и Фьюри установили рекорд на финальной битве взглядов.

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Источник:
boxingnews24
Опубликовал: Андрей Хижняк
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