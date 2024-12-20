Стало известно, что Фьюри говорил Усику во время битвы взглядов

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время битвы взглядов после пресс-конференции к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) оскорблял своего будущего соперника нецензурными словами.

– Не бойся, я не оставлю тебя наедине.

– Это ты не бойся. Ты безобразный урод. Не бойся, ты – кролик, еба*й урод. Ты – пиз*а с мутными глазами.

– Я не оставлю тебя наедине.

– Это я не оставлю тебя наедине, ты е*бый идиот. Не оставлю тебя наедине. Вы – йоб*ные уродливые маленькие ублюдки. Да-да, ты не бойся. Я собираюсь тебя прибить. Ты очнешься в больнице, йоба*й клоун.

– Я не оставлю тебя наедине.

– Ты тупой, безобразный урод.

– Снова.

– Ты не смог ни*рина сделать в прошлый раз. Тебе подарили решение, твою долбанную корону. Ты получил решение, но все равно ничего не смог сделать. Я – мужик. Я – долбаный чемпион. Это должен быть только я. Ты еба*й уродливый урод. В твоих глазах истерика, урод. Мы побьем тебя всегда, при любых обстоятельствах, ты еба*ая крыса. Семь дней в неделю, мы побеждаем, ты е*ый бомж. Завершай карьеру. Завершай, ты бомж еба*й, - сказал Фьюри.