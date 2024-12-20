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Стало известно, что Фьюри говорил Усику во время битвы взглядов

Бокс

Как грубо

Стало известно, что Фьюри говорил Усику во время битвы взглядов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время битвы взглядов после пресс-конференции к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) оскорблял своего будущего соперника нецензурными словами.

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– Не бойся, я не оставлю тебя наедине.

– Это ты не бойся. Ты безобразный урод. Не бойся, ты – кролик, еба*й урод. Ты – пиз*а с мутными глазами.

– Я не оставлю тебя наедине.

– Это я не оставлю тебя наедине, ты е*бый идиот. Не оставлю тебя наедине. Вы – йоб*ные уродливые маленькие ублюдки. Да-да, ты не бойся. Я собираюсь тебя прибить. Ты очнешься в больнице, йоба*й клоун.

– Я не оставлю тебя наедине.

– Ты тупой, безобразный урод.

– Снова.

– Ты не смог ни*рина сделать в прошлый раз. Тебе подарили решение, твою долбанную корону. Ты получил решение, но все равно ничего не смог сделать. Я – мужик. Я – долбаный чемпион. Это должен быть только я. Ты еба*й уродливый урод. В твоих глазах истерика, урод. Мы побьем тебя всегда, при любых обстоятельствах, ты еба*ая крыса. Семь дней в неделю, мы побеждаем, ты е*ый бомж. Завершай карьеру. Завершай, ты бомж еба*й, - сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о плане на бой против Усика.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 16:20
Санёк, за такие слова надо отпиз@охать цыганскую мразь по полной программе. А лучше нокаут, шоб не засудили. Я знаю, ты можешь. Нарик должен ответить за свой гнилой базар. Вперёд Саня, ты чемпион!
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 16:20
Санёк, за такие слова надо отпиз@охать цыганскую мразь по полной программе. А лучше нокаут, шоб не засудили. Я знаю, ты можешь. Нарик должен ответить за свой гнилой базар. Вперёд Саня, ты чемпион!
Ответить
0
0

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