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Легендарный Льюис назвал победителя реванша Усик-Фьюри
Компетентное мнение
Легенда супертяжелого веса, британец Леннокс Льюис дал прогноз на бой-реванш с участием своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО ).
"В каждом бою между супертяжеловесами есть драма. Этот поединок не является исключением, особенно потому, что Тайсон проиграл первый.
Александр Усик отлично понимает это. Он не хочет отдавать победу сопернику, поэтому ему придется работать еще больше, чтобы убедиться в желаемом результате.
Я не могу пойти против Александра Усика. Потому что этот парень является абсолютным чемпионом двух весовых категорий" - сказал Льюис.
Напомним, что ранее Фьюри
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