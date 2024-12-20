Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри

Событие, которое ждет весь мир бокса. Этот бой обещает стать настоящей проверкой на прочность для обоих спортсменов. Усик, мастер техники и тактики, готов вновь доказать свою превосходство, а Фьюри, обладая физической мощью и уникальным стилем, стремится вернуть себе статус лучшего тяжеловеса.

В новом выпуске подкаста UA-Футбол Talk мы обсудили первый бой боксеров, набор массы от Фьюри, риски для Усика, дали прогнозы не только на сам поединок, но и на то, что ждет спортсменов после него, все варианты развития событий. Кто фаворит реванша и почему? Возможен ли нокаут? Разбирались эксперты UA-Футбол по боксу: Андрей Хижняк, Ростислав Хвостенко и Евгений Гладун.

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