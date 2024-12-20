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Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри

Бокс

Обо всем в мельчайших деталях

Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Событие, которое ждет весь мир бокса. Этот бой обещает стать настоящей проверкой на прочность для обоих спортсменов. Усик, мастер техники и тактики, готов вновь доказать свою превосходство, а Фьюри, обладая физической мощью и уникальным стилем, стремится вернуть себе статус лучшего тяжеловеса.

В новом выпуске подкаста UA-Футбол Talk мы обсудили первый бой боксеров, набор массы от Фьюри, риски для Усика, дали прогнозы не только на сам поединок, но и на то, что ждет спортсменов после него, все варианты развития событий. Кто фаворит реванша и почему? Возможен ли нокаут? Разбирались эксперты UA-Футбол по боксу: Андрей Хижняк, Ростислав Хвостенко и Евгений Гладун.

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Таймкоды:

  • 00:52 – Анализ первого боя;
  • 05:43 – Будет ли второй бой таким же зрелищным? Что выйдет на первый план: сила или техника?
  • 11:57 – Что станет самым большим испытанием для Усика?
  • 17:05 – Возможен ли нокаут?
  • 19:53 – Судейский фактор в контексте желания всех вокруг увидеть трилогию;
  • 26:13 – Прогнозы на грядущий бой;
  • 32:37 – А что будет после него?

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Комментарии
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 17:10
Если не будет нокаута, Усика засудят. 100%
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 17:10
Если не будет нокаута, Усика засудят. 100%
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0
1
alex.belogubko (одесса)
20.12.2024 в 16:53
Усику главное не попасть в нокаут --один удар может решить всё --завтра цыган даст задний ход --напугали
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 17:09
Ну шо, снялся цыган? А ты говорил..
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