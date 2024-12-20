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Кличко поддержал Усика в Эр-Рияде. Фото

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Кличко поддержал Усика в Эр-Рияде. Фото

фото - mmaonline.ru/

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко решил поддержать своего соотечественника, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) во время его поединка против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Владимир разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Фьюри поделился планом на бой против Усика.

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