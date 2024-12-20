Главный организатор вечера бокса в Эр-Рияде спрогнозировал победителя боя Усик-Фьюри

Глава управления развлечений Саудовской Аравии в ранге министра Турки аль-Аш Шейх дал свой прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Я хочу, чтобы победил Тайсон, но думаю, что выиграет Усик. Но я надеюсь, что Тайсон это сделает. Мы хотим увидеть третье сражение" – сказал Турки.