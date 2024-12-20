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Главный организатор вечера бокса в Эр-Рияде спрогнозировал победителя боя Усик-Фьюри
Предвзятое мнение
Фото: Getty Images
Глава управления развлечений Саудовской Аравии в ранге министра Турки аль-Аш Шейх дал свой прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).
"Я хочу, чтобы победил Тайсон, но думаю, что выиграет Усик. Но я надеюсь, что Тайсон это сделает. Мы хотим увидеть третье сражение" – сказал Турки.
Напомним, что ранее Фьюри
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Источник:YouTube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 12:46
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