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Стало известно, когда Ломаченко примет решение о дальнейшей карьере

Бокс
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Стало известно, когда Ломаченко примет решение о дальнейшей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) примет решение о своей карьере после нового года. Слова специалиста цитирует Fight Hub TV:

– Я встретился с Василием, его отцом и Эгисом несколько месяцев назад, когда Лома еще жил в Лос-Анджелесе, тренировался в Лос-Анджелесе, прежде чем после своего последнего боя он сказал мне, что хочет провести время со своими детьми.

Он сказал, что собирается вернуться в Украину и свяжется со мной после Нового года, чтобы сообщить, хочет ли он сразиться и с кем он хочет сразиться. Это лучшее, что я могу сделать, я не могу читать мысли парня, я не знаю, как он хочет действовать. Он находится в ситуации, когда в Украине все еще идет война, поэтому я не могу предусмотреть.

– Если он таки решит вернуться и вернется в бокс. Я знаю, что многие болельщики хотят увидеть его возвращение. Целью будет бой, который вы планировали провести в 2024 году против Джервонты Дэвиса?

– Это было бы чудесное сражение, но для него есть много замечательных боев. Шакур Стивенсон — отличный бой, Кейшон Дэвис был бы отличным боем, если Кейшон выиграет титул чемпиона мира, поэтому много хороших соперников, – сказал Арум.

Напомним, что ранее главный организатор вечера бокса в Эр-Рияде спрогнозировал победителя боя Усик-Фьюри.

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Василий Ломаченко
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Комментарии
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 12:47
Да пошёл он нах этот Ломаченко. Как тёлка блъ. Буду, не буду...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.12.2024 в 12:47
Да пошёл он нах этот Ломаченко. Как тёлка блъ. Буду, не буду...
Ответить
0
0

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