Украинский транслятор выбрал комментатора на бой Усика и Фьюри

Владимир Кобельков будет комментировать бой-реванш между украинским Чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Трансляция состоится на медиасервисе MEGOGO. Она стартует в 18:50 по Киеву из аналитической студии. Главный поединок, в свою очередь, начнется примерно в 01:00.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Tribuna.com Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоубизнеса.

Другие бои андеркарда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.



