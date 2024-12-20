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Украинский транслятор выбрал комментатора на бой Усика и Фьюри

Бокс

Без изменений по сравнению с первым боем

Украинский транслятор выбрал комментатора на бой Усика и Фьюри

Megogo

Новина українською

Владимир Кобельков будет комментировать бой-реванш между украинским Чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Трансляция состоится на медиасервисе MEGOGO. Она стартует в 18:50 по Киеву из аналитической студии. Главный поединок, в свою очередь, начнется примерно в 01:00.

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Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Tribuna.com Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоубизнеса.

Другие бои андеркарда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

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комментатор Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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