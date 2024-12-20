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Украинский транслятор выбрал комментатора на бой Усика и Фьюри
Без изменений по сравнению с первым боем
Megogo
Владимир Кобельков будет комментировать бой-реванш между украинским Чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Трансляция состоится на медиасервисе MEGOGO. Она стартует в 18:50 по Киеву из аналитической студии. Главный поединок, в свою очередь, начнется примерно в 01:00.
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Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Tribuna.com Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоубизнеса.
Другие бои андеркарда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.
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