Тревожный вестник поражения для украинца! В бою Усика и Фьюри судьей станет искусственный интеллект

Противостояние Усика и Фьюри - самый успешный проект из тех, которые устраивал Турки Аль аш-Шейх после того, как Саудовская Аравия стала столицей мирового бокса. Местным шейхам удалось впервые в эпоху четырех поясов выявить абсолютного чемпиона мира в "королевском" дивизионе. Конечно, первый поединок привлек колоссальное внимание. Даже люди, которые никогда не считали себя фанатами спорта, точно слышали об этой зарубе, а это и является главной задачей саудитов - привлечь к боксу нейтральную аудиторию. Именно этим они и занимаются, добавляя в боксерские поединки элемент шоу, крупно вкладывая ресурсы в раскрутку боев. Чего только стоит, без преувеличения, гениальный трейлер, который был снят к реваншу между Усиком и Фьюри.

Как я уже сказал выше, Турки Аль аш-Шейх старается привлечь максимальное внимание к предстоящему поединку. Кроме традиционной раскрутки организаторы прибегли и к нестандартному приему - добавить в этот поединок техническое новшество, которое будет новинкой для мира бокса. Заруба между украинцем и британцем будет интересной еще и с той стороны, что во время поединка протестируют искусственный интеллект - как замену судьям.

"Без предвзятости и человеческих ошибок, представленный The Ring. Новаторский эксперт, который не влияет на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века", - написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Заявление довольно неожиданное, пафосное и радикальное. В последние годы искусственный интеллект все чаще появляется в нашей жизни и охватывает все больше сфер. Теперь он, неожиданно для нас, добрался и до спорта. Да, конечно, пока это все будет только в тестовом режиме, и "эксперт" в виде искусственного интеллекта станет лишь нейтральным судьей, мнение которого не будет учитываться, но это все равно настоящий прорыв.

В боксе, как и в других видах спорта, где результат может напрямую зависеть от судейских решений, всегда были, есть и будут споры относительно этих решений. Да что далеко ходить, сколько шума было вокруг прошлогоднего поединка между Василием Ломаченко и Девином Хейном, когда украинца откровенно осудили в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Странные записки от судей тогда критиковали все: от фантов до журналистов и звезд бокса.

Но как на эту несправедливость сможет повлиять ИИ? С одной стороны, искусственный интеллект - идеальная замена судьям. Беспристрастная, безэмоциональная машина всегда будет стремиться только к объективному результату. Исключение каких-то личных симпатий, присущих человеку - это, пожалуй, главное преимущество искусственного интеллекта. Поклонникам футбола после этих слов, наверное, сразу пришла на ум недавняя ситуация с Дэвидом Кутом.

Этот английский рефери судил матчи на самом высоком уровне - в АПЛ, но часто подвергался критике за откровенно странные решения. Еще более странным было то, что его грубые ошибки "случайно" влияли на судьбу одной и той же команды - Ливерпуля. Совпадение думали все, но не так давно эта история получила ужасное продолжение, которое полностью перечеркивает веру в профессионализм людей, которые влияют на судьбу эпизодов, матчей, сезонов и даже титулов.

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Кто-то из знакомых Кута слил в интернет видео, где нетрезвый рефери в грубой и бранной форме не скрывает ненависти к "красным" и конкретно Юргену Клоппу (экс-тренер Ливерпуля). Более того, судья откровенно признается, что радуется, когда "мерсисайдцы" терпят неудачи. Хотя арбитр и был мгновенно отстранен, но никто уже не вернет "краснымм тех очков, которые они несправедливо потеряли.

Поэтому именно для профилактики от подобных случаев в спорт и привлекают инновации, чтобы избежать человеческих ошибок или предвзятости. Так, например, было и с системой VAR в футболе или Hawk-Eye в теннисе. И хотя фанаты обоих этих видов спорта не раз заявляли, что такие нововведения "убивают дух игры", но нельзя не согласиться, что эти системы положительно повлияли на зависимость результата от несправедливых судейских решений (особенно это касается именно тенниса).

Однако сегодня мы говорим о боксе. А это не игровой вид спорта, а единоборство, поэтому пока не особо понятно, как именно искусственный интеллект будет анализировать боксерские поединки и выбирать победителя. Если решения ИИ будут основываться на статистике (количестве выброшенных или акцентированных ударов), то зачем тогда он будет вообще нужен? С таким же успехом можно просто считать удары и объявлять победителя, исходя из этих показателей.

А это значит, что искусственному интеллекту обязательно придется научиться анализировать более тонкие нюансы: кто работал активнее, кто больше времени проводил в атаке, кто был эффективнее и точнее. И все это не на протяжении всего боя глобально, а в каждом конкретном раунде. Если ИИ сможет действительно грамотно и беспристрастно оценивать и анализировать бои, выдавая объективные результаты - это будет настоящий прорыв, но пока это не выглядит перспективой ближайшего времени.

Итак, подводим итоги, нововведение будет протестировано в самом ожидаемом бою десятилетия. Более того, учитывая тактические нюансы, вполне вероятно, что реванш Фьюри и Усика как раз дойдет до судейского решения. От этого будет вдвойне интереснее сравнить судейские записки с заключением искусственного интеллекта - насколько сильно они разойдутся, и кто будет более объективным.

Но, по моему мнению, в этом как раз и кроется большая опасность для Александра. Ни для кого уже не секрет, что организаторы поединка очень хотят победы "цыганского короля", ведь это позволит им оооочень дорого продать решающий (третий) бой. Вот почему уже начали активно распространяться слухи об "удобных" судьях. Так при чем же здесь искусственный интеллект? Все просто - любым компьютером всегда управляет человек, а это значит, если будет принято решение засудить Усика, то организаторы могут легко оправдаться, указывая на идентичные оценки от "независимого ИИ". Независимого, но прописанного программистами по "нужной" программе...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine