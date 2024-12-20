  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Фьюри мог бы выиграть первый бой с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Фьюри мог бы выиграть первый бой с Усиком

Бокс
Обновлено

Американский боксер рассказал, что стало причиной поражения

Майк Тайсон: Фьюри мог бы выиграть первый бой с Усиком

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу добыл Усик. Майк считает, что взять верх в первом противостоянии мог Фьюри, если бы более серьёзно подошёл к нему в первых раундах.

"Тайсон Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не играл вначале. Сможет ли Тайсон выиграть в реванше? Я просто хочу, чтобы он был достаточно серьёзен", — сказал Майк на канале Fox Sports Radio в YouTube.

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
yellow-arrow
Тревожный вестник поражения для украинца! В бою Усика и Фьюри судьей станет искусственный интеллект
yellow-arrow
"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком
Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.12.2024 в 19:17
Судье надо было в 9 раунде останавливать бой ввиду явного премущества УСИКА а он тянул время и посчитал нокдаун
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.12.2024 в 19:17
Судье надо было в 9 раунде останавливать бой ввиду явного премущества УСИКА а он тянул время и посчитал нокдаун
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости