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Майк Тайсон: Фьюри мог бы выиграть первый бой с Усиком
Американский боксер рассказал, что стало причиной поражения
Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря. В первом бою победу добыл Усик. Майк считает, что взять верх в первом противостоянии мог Фьюри, если бы более серьёзно подошёл к нему в первых раундах.
"Тайсон Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не играл вначале. Сможет ли Тайсон выиграть в реванше? Я просто хочу, чтобы он был достаточно серьёзен", — сказал Майк на канале Fox Sports Radio в YouTube.
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