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Признаю, что ошибся в прогнозе. Фрэнсис Нганну назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Бой уже не за горами
Фото: Getty Images
Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком (Украина) и Тайсоном Фьюри (Великобритания).
Напомним, что он пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
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"Мне кажется, победа будет за Фьюри. Но это не значит, что я не воспринимаю всерьёз Усика. Я действительно его уважаю как боксёра. Особенно если принимать во внимание, что он сделал в первом бою с Фьюри. Я тогда считал, что победит Тайсон. Признаю, что ошибся в прогнозе. Но всё равно выберу Тайсона", — сказал Нганну на канале в YouTube.
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