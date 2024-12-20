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Александр Усик: Я плакал в подушку от того, как мне тяжело
Украинский чемпион мог завершить карьеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, как ему даются тренировки.
- Это моя жизнь. Когда я выхожу в ринг, это единственное место, где я чувствую себя очень хорошо. Я не могу сказать, что сейчас я чувствую себя плохо. Нет, все хорошо, но... Ринг — это дом, это особое место для меня.
Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. И когда я возвращался после сложной тренировки или после сложного боя домой, я плакал в подушку от того, как мне тяжело.
А потом я вставал и смотрел на себя в зеркало, и говорил: «Соберись, тряпка. Если ты сдашься сейчас, то никогда не достигнешь той цели, которую ты себе ставишь. Продолжай идти".
Напомним, что реванш против Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
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