Александр Усик: Я плакал в подушку от того, как мне тяжело

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, как ему даются тренировки.

- Это моя жизнь. Когда я выхожу в ринг, это единственное место, где я чувствую себя очень хорошо. Я не могу сказать, что сейчас я чувствую себя плохо. Нет, все хорошо, но... Ринг — это дом, это особое место для меня.

Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. И когда я возвращался после сложной тренировки или после сложного боя домой, я плакал в подушку от того, как мне тяжело.

А потом я вставал и смотрел на себя в зеркало, и говорил: «Соберись, тряпка. Если ты сдашься сейчас, то никогда не достигнешь той цели, которую ты себе ставишь. Продолжай идти".

Напомним, что реванш против Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.