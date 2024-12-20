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Рекордный вес. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания
Британец оказался тяжелее
Megogo
20 декабря состоялась официальная церемония взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри накануне реванша за чемпионство мира в супертяжелом весе.
Напомним, что реванш состоится 21 октября в Эр-Рияде.
Британец оказался тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика.
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Стоит отметить, что вес Усика стал рекордным в карьере. В мае его вес был на 1.3 кг меньше.
Tyson Fury will have 55 pounds over Oleksandr Usyk in their rematch tomorrow ???? pic.twitter.com/Sq1YXddB5H— Happy Punch (@HappyPunch) December 20, 2024
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Bаrcelinius
20.12.2024 в 21:57
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