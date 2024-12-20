Рекордный вес. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания

20 декабря состоялась официальная церемония взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри накануне реванша за чемпионство мира в супертяжелом весе.

Напомним, что реванш состоится 21 октября в Эр-Рияде.

Британец оказался тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика.

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Стоит отметить, что вес Усика стал рекордным в карьере. В мае его вес был на 1.3 кг меньше.