Рекордный вес. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания

20 декабря состоялась официальная церемония взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри накануне реванша за чемпионство мира в супертяжелом весе.

Напомним, что реванш состоится 21 октября в Эр-Рияде.

Британец оказался тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика.

Стоит отметить, что вес Усика стал рекордным в карьере. В мае его вес был на 1.3 кг меньше.

Tyson Fury will have 55 pounds over Oleksandr Usyk in their rematch tomorrow ???? pic.twitter.com/Sq1YXddB5H