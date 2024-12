Александр Усик вышел на взвешивание с флагом Free Azovstal Defenders

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) вышел на взвешивание с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) с флагом и надписью на нем "Освободите защитников "Азовстали“.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Usyk arrives at weigh-in with flag in support of Azovstal defenders



The Ukrainian champion arrived at the weigh-in ahead of his rematch with Fury with a flag reading “Free the Azovstal defenders.” The rematch itself will take place on December 21 in Riyadh. pic.twitter.com/PjQOoJqVCl