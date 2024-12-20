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Александр Усик вышел на взвешивание с флагом Free Azovstal Defenders

Бокс

Александр поддержал защитников

Александр Усик вышел на взвешивание с флагом Free Azovstal Defenders

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) вышел на взвешивание с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) с флагом и надписью на нем "Освободите защитников "Азовстали“.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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