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Александр Усик вышел на взвешивание с флагом Free Azovstal Defenders
Александр поддержал защитников
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) вышел на взвешивание с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) с флагом и надписью на нем "Освободите защитников "Азовстали“.
Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
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Usyk arrives at weigh-in with flag in support of Azovstal defenders— Devana ???????? (@DevanaUkraine) December 20, 2024
The Ukrainian champion arrived at the weigh-in ahead of his rematch with Fury with a flag reading “Free the Azovstal defenders.” The rematch itself will take place on December 21 in Riyadh. pic.twitter.com/PjQOoJqVCl
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