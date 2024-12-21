Усик - Фьюри 2: чего ждать от главного боя века в боксе

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Организаторы хотят озолотить обоих боксеров

В мае этого года Турки Аль аш-Шейху удалось то, что не удавалось еще никому в современной истории бокса. Он организовал первый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в "королевском" дивизионе в эпоху четырех поясов. Главной проблемой, чтобы организовать этот бой раньше, было то, что команды боксеров никак не могли найти точки соприкосновения в плане финансовых запросов. На тот момент Фьюри был главной медийной звездой дивизиона, поэтому требовал, чтобы гонорары за поединок распределились в пропорциях 70 на 30 - конечно, в пользу Тайсона.

Вот только Александра такой расклад не устраивал. Украинец тогда владел тремя титулами и считал, что заслуживает более серьезного гонорара. Саудовским шейхам удалось удовлетворить запросы обеих команд: Тайсон за первый бой заработал около $110 млн, если учитывать и гонорар, который составил примерно $65 млн, и PPV. А Усик, хоть и получил значительно меньше британца, но это все равно была огромная сумма - $40 млн. Таким образом, озолотив обоих боксеров, саудовские шейхи провели у себя в стране исторический для мирового бокса поединок.

Перед реваншем, естественно, ситуация изменилась. Усик отобрал у Фьюри пояс WBC и "нолик" в графе поражений, поэтому теперь и гонорары должны отражать его статус главного боксера планеты.

Общий фонд реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика составит $ 191 млн. Именно такую сумму называет британское издание "TalkSPORT". И, конечно, теперь общий банк будут распределять уже в пользу чемпиона: $ 114 млн достанется Усику, $ 76 млн - Фьюри. Просто какие-то астрономические цифры!

Организаторы готовы "слить" Усика, чтобы выйти на трилогию

В Саудовской Аравии вряд ли осыпают Усика деньгами просто так. Скорее всего, организаторы попытаются приложить максимальные усилия для того, чтобы выйти на трилогию. Тогда они, вероятно, получат противостояние, которое принесет самые большие деньги в истории профессионального бокса. Александру на этот раз дали космический гонорар, но взамен могут начать диктовать свои условия. Это может вылиться в "удобных" для Фьюри судей, в ринг минимального размера, который нивелирует преимущество украинца в скорости и, конечно, в нужные перчатки.

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Букмекеры уверены в победе украинца: Усик - фаворит поединка

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.83. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.42, а на ничью можно сделать ставку за 18.00.

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.68, а на досрочное завершение можно поставить за 2.20.

Усик показал крутой бокс в первой зарубе, но надо ли что-то менять в реванше?

Конечно, каждый бой в боксе - это новая отдельная история, но с момента первого поединка прошло лишь чуть больше полугода, поэтому, наверное, бойцы могут учесть какие-то моменты, которые сработали или, наоборот, не сработали в первой битве, чтобы готовиться к реваншу на четком теоретическом и практическом примере.

Усику в этом плане, само собой, будет проще. Александр получил подтверждение того, что его агрессивный и активный стиль, продемонстрированный в мае, неудобен для "цыганского короля", поэтому вряд ли он будет выжидать и работать вторым номером. Прессинг, скорость, давление, постоянные перемещения и высокое количество нанесенных ударов - все это украинец перенесет во второй поединок.

Захватить центр ринга, загнать Тайсона в угол, провести серию, возможно, из не нокаутирующих, но из точных и ощутимых ударов, а затем отступить на безопасную дистанцию - проверенный и надежный план. Еще одним преимуществом может стать и тот факт, что после первого боя Александр уже помнит и понимает силу ударов своего оппонента, поэтому может выверено идти в обмены, если поймет, что этого требует ситуация на ринге.

Главным преимуществом Усика в первом поединке (как и почти в каждом из боев Александра) была его высокая скорость, поэтому, если тренерский штаб британца не сможет нивелировать этот козырь, то поставит своего подопечного в трудное положение - "цыганскому королю" точно нужно что-то менять.

Тайсон в реванше будет "большим" - он хочет тактически удивить Усика

В майской зарубе Усик победил раздельным решением судей, хотя сам бой получился достаточно равным: Фьюри провалил стартовые раунды, затем навязал свою дистанцию и стал преобладать Александра, но в итоге "цыганский король" отдал поединок, побывав попутно в нокдауне.

Одна из главных причин того поражения кроется в том, что на финальный отрезок Тайсону не хватило сил, чтобы удержать преимущество, которое он заработал во второй трети поединка. Поэтому, если даже у самого Фьюри нет к себе претензий с тактической и технической стороны (об этом он сказал на недавнем интервью), то вывод напрашивается сам собой - британец не был готов физически, поэтому закономерно потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Перед реваншем Тайсон, судя по всему, решил удивить своего оппонента. По информации инсайдера Гарета Дэвиса, Фьюри решил существенно набрать массы перед реваншем:

"Не нужно смотреть на то, что было девять лет назад. Он побил Владимира Кличко, но тогда ему было 27 лет (Фьюри весил 112 кг). Тогда он был легок на ногах, сбивал соперников с толку своими "телескопическими" руками, своими движениями, сковывал их. Эта версия окончательно ушла после трилогии с Деонтеем Уайлдером. Во втором и в третьем боях он стал тем самым "панчером-здоровяком". Мне сообщили из его лагеря, что именно таким они и планируют выпустить его на реванш - с весом около 124 кг".

Итак, давайте проанализируем, как это сказывается на субботнем бое? За Фьюри давно закрепился уникальный боксерский стиль - он, несмотря на огромные габариты, очень быстро перемещается по рингу и почти идеально работает на ногах. Ну а огромные размеры, само собой, выливаются в мощную ударную силу. Что уж говорить о существенном козыре в виде клинча?

На первый бой с Усиком Фьюри вышел с весом 118,8 кг, что было аж на 7 кг меньше, чем, например, в позапрошлом поединке против Фрэнсиса Нганну. Тайсон намеренно сбросил вес перед файтом с Александром, чтобы попытаться перебоксировать украинца в его же игре - быстрой и динамичной.

Очевидно, что замысел был слишком рискованным, поэтому тот факт, что он в итоге не сработал, не слишком удивляет. Вероятно, Тайсон тогда просто переоценил свои силы, а идея уничтожить принципиального оппонента в его же манере казалась британцу очень крутой.

Но вернемся в декабрь 2024 года. Вполне логичный вопрос, учитывая инсайт о наборе массы, звучит так: как Тайсону поможет увеличение веса? Первое, что приходит на ум, так это банальная сила удара. Также можно предположить, что мы увидим в реванше больше "грязного" бокса и давления на оппонента через клинчи - то, в чем Фьюри действительно специалист.

Для примера вспомним как, проанализировав первый бой с Уайлдером (Тайсон весил 116,3 кг), "цыганский король", после той досадной ничьей, на второй поединок вышел с весом 123,8 кг, а на третий бой набрал еще больше - 125,6 кг. Изменение плана сработало безупречно, но Фьюри не стал пользоваться этим на постоянной основе. Например, с Отто Валлином британец весил 115,4 кг, с Томом Шварцем - 119,3 кг. В этих боях Фьюри понимал, что сможет спокойно перебить оппонентов на классе.

Есть ли у Усика контраргументы против такого Тайсона?

Но сегодня мы говорим именно о бое с Усиком, поэтому самым важным для нас является следующий момент: будет ли "тяжелый" Фьюри более сложным соперником для украинца? Иронично, но мы банально не знаем точного ответа, ведь Усик после перехода в супертяжелый вес еще ни разу не сталкивался с кем-то, кто весил бы более 120 кг. Не считая боя с Фьюри, Александр провел в "супертяжах" пять поединков, и оппоненты показывали следующие цифры на весах: Чаз Уизерспун - 109,8 кг, Дерек Чисора - 115,9 кг, Энтони Джошуа - 108,8 кг и 110,9 кг, Дюбуа - 105,8 кг.

Опыта боев против откровенных великанов украинец не имеет, поэтому вполне логично будет предположить, что "тяжелый", очень габаритный и вязкий Фьюри способен стать самой большой (во всех смыслах слова) проблемой в карьере украинца. Набрать массу - логичный ход от "цыганского короля", который, на бумаге, даже может вывести его в ранг фаворита.

Однако не следует забывать, что Усик всегда считался одним из самых умных бойцов своего поколения. Он часто продумывает боксерскую ситуацию на несколько шагов вперед и находит нестандартные тактические решения. Также следует отметить и фактор "домашних заготовок". Тренерский штаб Александра всегда славился хорошей теоретической подготовкой к боям. Об этом не даст соврать Энтони Джошуа, который из-за этого выглядел абсолютно растерянным в реванше с украинцем. Но хватит ли этих аспектов, чтобы справиться с Тайсоном?

Чем закончится бой между Усиком и Фьюри

Что объединяет Тайсона Фьюри с такими звездами спорта как Новак Джокович или Криштиану Роналду? Конечно, кроме огромных успехов в их видах спорта. Ответ прост - умение круто выступать под давлением. Они ментально не ломаются, когда что-то идет не так, а вес ответственности выливается в бешеное напряжение.

Фьюри часто проявлял себя как раз тогда, когда ситуация выглядела критической. Преподносить сюрпризы - стихия Тайсона. Сенсационная победа над Владимиром Кличко, успешное возвращение после двух лет депрессии и попытки суицида, то легендарное выживание после страшного удара Уайлдера. "Цыганский король" точно разбирается в том, чтобы выбираться из самых сложных ситуаций.

Также стоит добавить и о еще одной интересной тенденции: каждый свой реванш, а их в карьере Тайсона было пять, он проводил лучше, чем стартовый бой. Все первые поединки доходили до решения судей, а в ответных матчах их мнение даже не было нужно. Это все, в сочетании с тем, что у Фьюри теперь точно не будет проблем с недооценкой Усика, на мой взгляд, делает именно британца фаворитом этого противостояния. Незначительным, но фаворитом...

Однако свои преимущества имеет и Усик. О большинстве из них мы уже подробно поговорили сегодня, поэтому в завершение хотелось бы вспомнить о главном козыре - характере. Александр будет драться до конца, чтобы не случилось. А еще не стоит забывать о мотивации сохранить статус "непобежденного".

Итак, давайте подводить итоги, это будет очень равный бой, который вряд ли закончится досрочно. Осторожный и грязный бокс в фирменном исполнении от Фьюри, как правило, заточен под победу по очкам. Но и Александр, стабильно нанося большое количество ударов, часто одерживает победы именно таким способом. Прогноз напрашивается следующий: бой пройдет все 12 раундов, а вот насчет победителя можно только гадать - при таком равенстве бойцов предсказать триумфатора аналитически почти невозможно.