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Фрэнк Уоррен: Завтра будет война

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Промоутер сделал прогноз на бой

Фрэнк Уоррен: Завтра будет война

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен сделал прогноз на бой чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Завтра будет война. Тайсон пришел за этим, пришел забрать титулы - это то, ради чего он пришел, ради чего многим пожертвовал. И это то, что, как я думаю, произойдет.

Вы можете анализировать вес, как захотите, смотреть на цифры, но завтра вечером мы узнаем, кто лучший. И вы знаете — оба из них приходят для боя. Это будет захватывающе, и когда спадет первое впечатление, вы увидите что-то экстраординарное.

По моему мнению, бой закончит досрочно. В пользу Тайсона", - сказал Уоррен.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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