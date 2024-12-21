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Усик: Я знаю, что на этот раз все будет по-другому
Удачи, Александр
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует boxing247:
"Я знаю, что на этот раз все будет по-другому. Я готовился так, будто мне придется встретиться с ходячей крепостью. Я знаю, что мой соперник будет другим. Но я тоже не буду тем парнем, который был в первом поединке" – сказал украинец.
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