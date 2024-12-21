Усик: Я знаю, что на этот раз все будет по-другому

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует boxing247:

"Я знаю, что на этот раз все будет по-другому. Я готовился так, будто мне придется встретиться с ходячей крепостью. Я знаю, что мой соперник будет другим. Но я тоже не буду тем парнем, который был в первом поединке" – сказал украинец.