  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Я знаю, что на этот раз все будет по-другому
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Я знаю, что на этот раз все будет по-другому

Бокс
Обновлено

Удачи, Александр

Усик: Я знаю, что на этот раз все будет по-другому

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует boxing247:

"Я знаю, что на этот раз все будет по-другому. Я готовился так, будто мне придется встретиться с ходячей крепостью. Я знаю, что мой соперник будет другим. Но я тоже не буду тем парнем, который был в первом поединке" – сказал украинец.

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри

По теме
yellow-arrow
Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
yellow-arrow
Кличко дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
yellow-arrow
В сборной Украины поддержали Усика перед реваншем с Фьюри. ВИДЕО
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости