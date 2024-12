Усик и Фьюри выбрали перчатки, в которых проведут главный реванш тысячелетия. Видео

Продолжаются последние приготовления к поединку-реваншу между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Команды обоих бойцов провели процедуру выбора перчаток, в которых спортсмены выйдут на ринг.

"Цыганский король" будет боксировать в перчатках красного цвета, в то время как чемпион выбрал для себя "рабочий инструмент" зелено-фиолетового цвета.

