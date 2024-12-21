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Усик и Фьюри выбрали перчатки, в которых проведут главный реванш тысячелетия. Видео
Уже совсем скоро
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются последние приготовления к поединку-реваншу между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Команды обоих бойцов провели процедуру выбора перчаток, в которых спортсмены выйдут на ринг.
"Цыганский король" будет боксировать в перчатках красного цвета, в то время как чемпион выбрал для себя "рабочий инструмент" зелено-фиолетового цвета.
???? @Tyson_Fury and @usykaa’s gloves are ready for the biggest rematch in boxing ????#UsykFury2 | Dec 21st | #RiyadhSeason pic.twitter.com/QhmS8dmUrp— Queensberry Promotions (@Queensberry) December 20, 2024
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