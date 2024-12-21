Кличко дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко дал прогноз на бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) ). Его слова цитирует skysports:

"Александр повторит историю. Это будет дежавю. Это будет повторение. Это то, что действительно происходит. Я был здесь на первом поединке. Все просто кажется таким же, выглядит таким же и является таким же. Главное – стратегия и техника.

В этот раз мы будем также держать кулачки, и Александр Усик покажет, что он самый крутой человек на планете" – сказал Владимир.