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Известный американский эксперт объяснил, почему ставит на Усика в реванше против Фьюри

Бокс
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Наконец-то голос адекватности

Известный американский эксперт объяснил, почему ставит на Усика в реванше против Фьюри

Фото: isport.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный эксперт, журналист Тедди Атлас дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) ). Его слова цитирует secondsout:

"Кто победит? Усик. Почему я иду за Усиком? Поэтому, почему я последовал за ним в прошлый раз. Он всегда находит способ победить. Вы можете просмотреть его поединки с самого детства.

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Он выиграл олимпийское золото, стал абсолютным чемпионом первого тяжелого веса, защитил свои титулы, затем отправился по разным странам, чтобы сразиться с большими бойцами супертяжелого дивизиона. Он неоднократно доказывал, что неслучайно достиг таких высот.

Ребята оставили часть себя в первом бою. Если честно, все сводится к тому, кто больше выложился в первом поединке. Мне кажется, что это Фьюри. Поэтому я выбираю Усика" – сказал Тедди.

Напомним, что ранее Кличко дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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