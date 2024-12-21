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Усик записал финальное обращение к Фьюри перед их реваншем. Видео
Александр в своем репертуаре
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) в последний раз перед их поединком-реваншем, который состоится уже этой ночью с 21 по 22 декабря.
"Я люблю тебя, мое жадное брюхо!" – сказал Усик.
“I love you, my greedy belly!”— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
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Напомним, что ранее Кличко
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