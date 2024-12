Усик записал финальное обращение к Фьюри перед их реваншем. Видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) в последний раз перед их поединком-реваншем, который состоится уже этой ночью с 21 по 22 декабря.

"Я люблю тебя, мое жадное брюхо!" – сказал Усик.

“I love you, my greedy belly!”



Happy Fight Day from Oleksandr Usyk ????????#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/6Goq12A6PU