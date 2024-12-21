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Усик записал финальное обращение к Фьюри перед их реваншем. Видео

Бокс

Александр в своем репертуаре

Усик записал финальное обращение к Фьюри перед их реваншем. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) в последний раз перед их поединком-реваншем, который состоится уже этой ночью с 21 по 22 декабря.

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"Я люблю тебя, мое жадное брюхо!" – сказал Усик.

Напомним, что ранее Кличко дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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Комментарии
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Bаrcelinius
21.12.2024 в 11:59
Никуя не понял, но было интересно.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
21.12.2024 в 11:59
Никуя не понял, но было интересно.
Ответить
0
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